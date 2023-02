Nantes, Ganago piange la morte della figlia: «Il mio mondo è crollato»

Ganago, giocatore del Nantes, ha saltato la sfida di Europa League contro la Juventus per la morte di sua figlia

Ganago, giocatore del Nantes, ha saltato la sfida di Europa League contro la Juventus per la morte di sua figlia di 5 anni. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate attraverso i propri canali social ufficiali.

LE PAROLE – «Cari tifosi, questa settimana doveva essere una festa, avevamo l’opportunità di giocare una partita di Coppa contro uno dei più grandi club del continente. Ma, per me, questa sensazione è purtroppo molto lontana. Il mio mondo è crollato e sto attraversando ciò che nessun genitore dovrebbe affrontare. Come sapete, la mia bambina non c’è più. Ma nel mio profondo dolore, voglio dire a voi, tifosi del Nantes, del Lens, del Nizza e di altre squadre, un grande grazie per i vostri numerosi messaggi».