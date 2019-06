Napoli, a luglio arriva Lozano! Su James l’ombra dell’Atletico Madrid

Accelerazione decisiva del Napoli per Hirving Lozano. Il messicano è più vicino di James che tratta anche con l’Atletico Madrid

Come anticipato due settimane fa, su James Rodriguez c’è e c’è sempre stata la concorrenza dell’Atletico Madrid che sognava il doppio colpo con Joao Felix. Il portoghese è arrivato, ora si lavora al colombiano. Attenzione, tutto quello che si è detto in chiave Napoli resta valido: il giocatore ha dato il suo sì, Mendes l’ha promesso al Napoli, il Real Madrid avrebbe preso in considerazione l’ipotesi del prestito oneroso con diritto di riscatto. A fare la differenza è quest’ultimo condizionale: il Real Madrid deve incassare, possibilmente subito, e se l’Atletico pronti via mette sul tavolo il cash che il Napoli non intende investire immediatamente, non ci sono accordi verbali che tengano, anche perchè lo stesso giocatore non vedrebbe male l’ipotesi di restare a Madrid, seppur cambiando casacca.

Poco indicative sulla storia sono le parole di grande apertura rilasciate ieri dal padre naturale di James, che in realtà ha pochissimo rapporto con el diez che associa la figura paterna molto più al suo patrigno, Juan Carlos Restrepo, l’uomo che l’ha cresciuto e che è molto più vicino a lui di quanto non lo sia il padre biologico Wilson Rodriguez, che ha semplicemente espresso una sua opinione da lontano.

Da quello che ci risulta, il ds dell’Atletico Andrea Berta, a stretto contatto in queste ore con Jorge Mendes per la chiusura dell’affare Joao Felix, sta provando anche a imbastire con il potente agente portoghese la trattativa che porterebbe il colombiano al Wanda Metropolitano.

LOZANO A UN PASSO, L’ANNUNCIO A LUGLIO

Probabilmente, anche per questo il Napoli ha accelerato su Lozano, profilo che piace un poco meno ad Ancelotti, ma molto più a De Laurentiis per una questione di età e di parametri economici. Settimane fa vi avevamo raccontato di come il messicano trattasse in maniera concreta soltanto con il club azzurro, nonostante i tanti accostamenti con altre società come il PSG.

Oggi, secondo quanto raccolto da Calcio News 24, quando il Napoli incontrerà Raiola, non limerà soltanto gli ultimi dettagli per l’affare Manolas, ma chiuderà virtualmente anche la trattativa Lozano, il cui acquisto però, per una serie di motivi, aspetterà di annunciare solo a luglio. Ragioni di bilancio, ma anche forse riconducibili all’intenzione di non svalutare i giocatori che potrebbero uscire: uno su tutti Insigne, che se il Napoli dovesse vendere fornirebbe al club azzurro la possibilità di andare a prendere subito anche James, accontentando Ancelotti e allontanando lo spettro dell’Atletico Madrid il cui accostamento al colombiano è molto più di un semplice rumor.