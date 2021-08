Il Napoli ha grandi difficoltà nell’arrivare agli obiettivi di mercato, ma tra Spalletti e De Laurentiis ci sarebbe già un accordo

I problemi economici del Napoli e i conti in rosso, non permettono agli azzurri di puntare forte sugli obiettivi di calciomercato proposti da Luciano Spalletti. Il d.s. Giuntoli può lavorare solo in prestito ed ecco che il club partenopeo potrebbe chiudere questa finestra di trattative senza acquisti.

Nessun nuovo arrivo però che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere un problema per l’allenatore. Spalletti avrebbe infatti un accordo De Laurentiis: il Napoli può raggiungere la Champions League anche senza acquisti, basta che il presidente non venda Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne. Tre conferme, per una squadra al top anche senza rinforzi dal mercato.