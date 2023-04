Napoli, arriva la decisione definitiva su Osimhen per il Milan

La scelta del Napoli per la convocazione di Victor Osimhen per l’andata dei quarti di finale contro il Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta di San Siro per la sfida contro il Milan. L’attaccante nigeriano non ha infatti recuperato dal problema muscolare e verrà escluso dalla lista dei convocati.

Una partita pesantissima per il Napoli che dovrà rinunciare anche al Cholito Simeone, con un Raspadori non al 100%. Vedremo se Osimhen potrà farcela per la gara di ritorno.