Napoli Atalanta, Scamacca: «Vittoria importante. Sulla Nazionale...»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca dopo la vittoria straordinaria contro il Napoli oggi al Maradona

Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato così dopo la vittoria contro il Napoli.

«Sono molto soddisfatto perché devo fare queste partite. Per noi era uno scontro diretto importante per la Champions League. Per l’Atalanta è un momento straordinario: ci stiamo godendo tutto e non ci resta solo che giocare ed essere uniti più che mai. Nazionale? Io cerco sempre di dare il massimo e di esprimere al meglio il mio potenziale e sono ancora più contento e determinato: ora sto dando più continuità e di questo sono contento per l’Atalanta che sta credendo in me. Quando giochi dall’inizio attacchi di più quindi non credo che incida tanto l’essere o no titolari. Questo mese e mezzo è fondamentale per noi non lasciare punti considerando anche le coppe: quando giochi contro queste squadre puoi fare fatica, ma oggi abbiamo fatto una gara perfetta. Coppa Italia? Vogliamo dare tutto».