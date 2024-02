Agresti su Napoli Barcellona: «Quanti errori! Soprattutto su Osimhen»

L’opinione di Stefano Agresti su quella che è stata la sfida di ieri tra il Napoli e il Barcellona in Chamipions League. Le parole

Su Napoli Barcellona, Stefano Agresti ha voluto commentare così ai microfoni di Radio Radio sul match degli azzurri in Champions League.

«Il Barcellona ha fatto più del Napoli, per fortuna avere i grandi giocatori conta. Senza Osimhen il Napoli non avrebbe pareggiato, parliamo tanto di allenatori… Calzona non è stato sfortunato perché stava per togliere l’attaccante nigeriano»