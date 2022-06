Napoli Bernardeschi, chiusura vicina: i dettagli

Il Napoli sarebbe molto vicino all’acquisto di Bernardeschi: chiusura vicina e presto potrebbe arrivare la fumata bianca

Il Napoli sta per chiudere l’arrivo di Bernardeschi a parametro zero. L’esterno che lascerà la Juventus dopo non aver rinnovato sta parlando con gli azzurri.

Accordo molto vicino con un contratto di quattro anni sul piatto per convincere l’esterno ad accettare il progetto Napoli. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport.