Napoli, Bruno Giordano: «Osimhen si sta completando e fa paura»

Bruno Giordano, ex giocatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport del momento della squadra di Spalletti, ma soprattutto della crescita di Victor Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni.

OSIMHEN – «Se hai uno che segna così, parti dall’1-0, forse. È un pericolo per chiunque, non sai come andarlo a prendere, perché se provi ad anticiparlo e ti scappa via è finita; e se invece l’aspetti, lui ti sposta, copre e si lancia nello spazio o si appoggia sul compagno, vicino o lontano che sia. Ho notato anche che ormai ha una visuale periferica allargata, che va pure sull’esterno distante. Si sta completando, fa paura».