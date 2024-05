Napoli, rivoluzione Conte: 60 milioni e Lukaku, a giorni l’annuncio

Antonio Conte ad un passo dalla panchina del Napoli: le cifre dell’affare e le prime mosse di mercato per costruire la squadra

Il Napoli ripartirà la prossima stagione con Antonio Conte in panchina. Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve per la panchina della prossima stagione, dove la squadra – senza coppe europee – sarà chiamata a tornare grande il prima possibile. Per questo motivo, dopo tanti profili valutati, il tecnico salentino è la scelta definitiva: l’annuncio arriverà probabilmente tra una decina di giorni, quelli citati proprio dal presidente.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, ADL è pronto ad un maxi investimento da 60 milioni lordi: 7/8 milioni l’anno più bonus per tre anni. E questo solo per il tecnico, che chiede alla dirigenza una squadra subito pronta a competere per i piani alti della classifica: per questo motivo il primo rinforzo dovrebbe essere Lukaku, che prenderebbe il posto di Osimhen. Tra gli altri obiettivi c’è anche quello di blindare i giocatori chiave, come Kvara – che piace al PSG, pronto a mettere sul tavolo una cifra tra gli 80 e 100 milioni – e Di Lorenzo: nonostante le parole di ieri dell’agente, l’esterno è un profilo che piace al tecnico che vede perfetto per il suo calcio.