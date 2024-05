Napoli Conte, la richiesta (non economica) del tecnico

De Laurentiis ha scelto l’allenatore per la prossima stagione e sta lavorando per trovare l’accordo: Conte è in cima alla lista

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore pugliese avrebbe avanzato alcune richieste, non economiche, al club: tra cui quella di poter avere nel proprio staff Oriali. L’ha avuto già all’Inter ed p una figura di raccordo importante tra lui e lo spogliatoio.