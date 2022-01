Napoli, Petagna e Malcuit in quarantena domiciliare: il comunicato del club

Il Napoli perde altri due giocatori in vista della sfida contro la Juventus: Petagna e Malcuit in quarantena domiciliare

Il Napoli perde altri due elementi in vista della sfida contro la Juventus: Petagna e Malcuit sono i nuovi calciatori posti in quarantena domiciliare per contatti con positivi. Il comunicato del club:

📌 Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19. pic.twitter.com/nEd4xnJUG0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2022

Tegola per Spalletti che in questi giorni dovrà preparare la sfida contro i bianconeri con diversi assenti.