Le ultime sul Napoli: tra i positivi e la Juve ecco spuntare Taunzebe

Le ultime in casa Napoli: tra positivi al Covid e la partita contro la Juve nel mirino, ecco spuntare Tuanzebe

Il 2021 del Napoli si è chiuso, ma è pronto ad aprirsi già con una sfida di quelle che fanno battere il cuore. Il 6 gennaio, infatti, gli azzurri saranno ospiti della Juventus per la prima giornata di campionato del nuovo anno. Un match che, nonostante i vari casi Covid tra le due squadre, non pare essere a rischio. In casa partenopea, al momento, sono tre i calciatori positivi: Osimhen, rimasto in Nigeria e che ha dovuto rinunciare alla Coppa d’Africa, Lozano ed Elmas. E se per il bomber una sua presenza con i bianconeri sarebbe stata molto complicata, l’ipotetica assenza del messicano e del macedone sono una bella gatta da pelare per Spalletti. In compenso, però, l’allenatore azzurro ritrova Insigne e Fabian che si sono negativizzati prima di fine anno. Anche se la situazione del capitano continua a tenere col fiato sospeso tifosi, squadra e società, con l’ombra del Toronto che si fa sempre più imponente.

ARRIVA TUANZEBE – Per Spalletti i rinforzi non arriveranno per la partita contro la Juventus, ma ci saranno. Il Napoli e il Manchester United sono infatti a un passo dalla chiusura dell’affare Tuanzebe. Gli azzurri e i Red Devils hanno trovato l’accordo per il difensore classe ‘97. Prestito fino a fine stagione a 800mila euro, più riscatto fissato intorno ai 20milioni. Cifre elevate, per un calciatore considerato comunque uno dei migliori prospetti del club inglese. L’accordo è totale, resterebbero da sistemare solo gli ultimi dettagli burocratici. Nella giornata di lunedì tutto dovrebbe chiudersi per il meglio.