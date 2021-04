Napoli Crotone, la rivelazione: «Insigne ci tiene a far sapere una cosa»

Lorenzo Insigne ha dato spettacolo contro il Crotone: un gol e un assist per il capitano del Napoli che ci tiene a precisare una cosa

Lorenzo Insigne ha dato spettacolo contro il Crotone: il capitano del Napoli ha messo a segno il gol che lo avvicina a Maradona, ormai dista solo un gol in Serie A dal Pibe de Oro.

Anche un assist per Insigne, al volo per Osimhen. A chi ha detto che Insigne volesse tentare il tiro, il capitano del Napoli ha voluto replicare, tramite le parole di Francesco Modugno di Sky: «Ci tiene a dire di guardare il suo sguardo in mezzo prima del passaggio, voleva proprio darlo a Osimhen».