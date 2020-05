Napoli, da domani via ai tamponi ai giocatori, giovedì possibile ripresa degli allenamenti

Da domani i giocatori del Napoli effettueranno il test del tampone mentre da giovedì possibile la ripresa degli allenamenti

Come riporta l‘ANSA da domani il Napoli farà partire l’operazione che prevede i tamponi per tutti i calciatori della rosa, in vista della possibile ripresa degli allenamenti.

Il club azzurro farà i test ai calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. Per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, dopo la circolare pubblicata dal Viminale, si dovrebbe ricominciare a faticare a partire da giovedì. Il centro tecnico viene preparato per accogliere il ritorno in campo degli azzurri che avverrà dopo il risultato dei tamponi.