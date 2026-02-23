Napoli, De Bruyne è tornato: annuncio del club sulle condizioni del belga! Su cosa ha lavorato e i prossimi passi per il rientro

Napoli, De Bruyne è tornato: le condizioni del centrocampista belga e quando può tornare a disposizione. Ultimissime

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta alla New Balance Arena, il Napoli non perde tempo ed è immediatamente tornato ad allenarsi a ritmi serrati. Il mirino della formazione partenopea, guidata da Antonio Conte, è ora saldamente puntato sul prossimo e fondamentale impegno di campionato.

Sabato pomeriggio, con fischio d’inizio fissato per le ore 18:00, gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Marcantonio Bentegodi per sfidare l’ostico Hellas Verona. Una trasferta da non sottovalutare, contro una compagine scaligera tradizionalmente combattiva tra le mura amiche.

Il report della seduta mattutina: lavoro diviso

Presso i campi dell’SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, lo staff tecnico azzurro ha predisposto una seduta mattutina divisa in due blocchi ben distinti, al fine di gestire e ottimizzare al meglio le energie dell’intera rosa.

I calciatori che sono scesi in campo dal primo minuto nell’ultima uscita stagionale hanno beneficiato di una fondamentale sessione di scarico defaticante, mirata a smaltire l’acido lattico accumulato. Al contrario, il resto del gruppo squadra è stato sottoposto a un’intensa sessione metabolica, con il chiaro obiettivo di mantenere elevati i ritmi partita e affinare la condizione atletica generale in vista del weekend.

La spinta in più: il rientro di Kevin De Bruyne

La notizia che più di tutte scalda i cuori dei tifosi partenopei riguarda però l’infermeria. Kevin De Bruyne ha fatto ufficialmente il suo ritorno presso le strutture del club.

Il geniale trequartista ha varcato i cancelli del Training Center per proseguire e completare definitivamente il suo specifico percorso di lavoro personalizzato. L’obiettivo dello staff medico azzurro è quello di restituire ad Antonio Conte un giocatore pienamente integro e pronto a fare la differenza nella fase nevralgica della stagione.