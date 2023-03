Napoli, De Laurentiis fa follie per Osimhen! La possibile offerta

Aurelio De Laurentiis pronto a fare follie per trattenere Victor Osimhen al Napoli: ecco la possibile offerta per lui

Aurelio De Laurentiis non vuole farci scappare Victor Osimhen ed è pronto a sforare e di tanto il tetto ingaggi del Napoli, così da blindare ulteriormente il nigeriano.

Tanti top club europei sono alla finestra e potrebbero presentare ricche offerte in estate, ma come riferisce Repubblica nella sua edizione napoletana al momento non c’è alcuna voglia di trattare con loro.