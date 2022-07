Napoli, De Laurentiis lavora sottotraccia per Dybala: nessuno si sta muovendo come gli azzurri

Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis lavora sottotraccia per il colpo Dybala. Gli azzurri sono la squadra che si sta muovendo di più

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare ai tifosi del Napoli il colpo a effetto per far dimenticare, almeno in parte, l’addio di Lorenzo Insigne e i saluti quasi sicuri di Mertens e Koulibaly. Il sogno si chiama Paulo Dybala e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono il club che sta muovendo più passi verso la Joya.

Il patron dei partenopei sta lavorando sottotraccia, con il fasciano del colpo argentino che ha fatto breccia nel suo cuore e nella sua testa. La questione ingaggio del calciatore pare meno problematica del previsto, dato che lo stesso Dybala aveva accettato dall’Inter un’offerta da 5 milioni di base fissa più un milione legato alle presenze. Il vero problema, però, riguarda i diritti d’immagine: una questione assai dura da gestire e non che non è per nulla banale.