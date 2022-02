Napoli, Di Canio: «Spalletti ha tenuto in piedi l’inseguimento, ora deve resistere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato dell’inseguimento del Napoli all’Inter capolista

Paolo Di Canio, ex attaccante e allenatore, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’inseguimento del Napoli all’Inter capolista.

INSEGUIMENTO – «Spalletti aveva una squadra fisica, tra Koulibaly, Anguissa e Osimhen, e se n’è dovuto inventare un’altra fatta di piccoli tipo Lobotka e Demme. Eppure è riuscito a tenere in piedi l’inseguimento. Adesso deve reggere queste due partite con Venezia e Inter, magari tirare fuori una vittoria e un pareggio, recupererà uomini e le cose si faranno interessanti. L’Inter per me resta la favorita, ma stiamo a vedere».

ATTACCO NAPOLI – «Piuttosto una tenaglia. Zielinski sulla trequarti, Fabian che con Anguissa o Lobotka è potuto avanzare ed è cresciuto parecchio. Davanti naturalmente Osimhen con Lozano e Insigne. Lozano, porca miseria, è argento vivo. Se solo non si dimenticasse il pallone, ogni tanto».