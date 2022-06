Napoli, Di Lorenzo cuore azzurro: «Voglio restare qui e diventare capitano»

Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha parlato del suo futuro e della sua voglia di restare in azzurro

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli e della Nazionale, in una intervista a Il Mattino, attraverso il suo procuratore Giuffredi, ha espresso la sua voglia di azzurro partenopeo.

NAPOLI – «Voglio restare a Napoli, giocare fino a fine carriera qui e diventare capitano».

NAZIONALE – «Ci sono, voglio far parte del prossimo gruppo che tenterà di difendere il titolo europeo conquistato a Londra e che poi proverà l’assalto al Mondiale del 2026. Non siamo passati dall’essere dei fenomeni a essere dei giocatori scarsi. Abbiamo giovani importanti, dobbiamo ripartire tutti insieme come l’ultima volta che non ci siamo qualificati al Mondiale».