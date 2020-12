Napoli, Petagna: «Con la Lazio la gara più brutta ma dobbiamo reagire»

Andrea Petagna, centravanti del Napoli, ha parlato della sconfitta contro la Lazio. Ecco le sue parole in vista della gara con il Torino

Andrea Petagna, alla presentazione del calendario del Napoli, ha parlato della sconfitta contro la Lazio.

CONTRO LA LAZIO – «E’ stata la gara più brutta da inizio anno, ci può stare una sconfitta ma non dobbiamo demoralizzarci e restare convinti della nostra forza. Possiamo lottare per i primi posti, dobbiamo ripartire già dall’allenamento di oggi per essere pronti per mercoledì per prendere i 3 punti per un Natale sereno».

FINALE DI 2020 – «A Milano abbiamo fatto un’ottima partita, ieri la più brutta, ora andiamo in ritiro, non sarà una gara facile col Torino ma faremo una grande partita per avere un sereno Natale».

COSA FARE PER INVERTIRE LA ROTTA – «In una stagione un passo falso ci sta, dobbiamo concentrarci, stare insieme senza distrazioni e mercoledì faremo una grande gara e porteremo i 3 punti a casa».