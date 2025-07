Napoli ricco e ambizioso: Conte ha due squadre a disposizione; aumenta il monte ingaggi

Napoli, nuova evoluzione dei partenopei: il monte ingaggi aumenta, uno step in avanti rispetto alle ultime gestioni di ADL

Il Napoli sta affrontando una nuova fase della propria evoluzione, pronta a compiere un ulteriore salto di qualità anche dal punto di vista economico. Dopo anni di gestione attenta e oculata da parte di Aurelio De Laurentiis, il club partenopeo si prepara a superare i vecchi paletti imposti dal bilancio per restare competitivo su tutti i fronti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è costruire una rosa profonda, con due titolari per ruolo, in grado di reggere la pressione di Serie A e coppe europee.

La scorsa stagione il monte ingaggi lordo del Napoli, staff tecnico incluso, era di circa 106 milioni di euro, quinto in Serie A. Dopo questo primo mese di calciomercato, quella cifra è già salita di almeno 25 milioni, segno evidente di un cambio di passo. Un investimento mirato, non sconsiderato, che si riflette nelle scelte tecniche e negli obiettivi dichiarati: tornare subito al vertice in Italia e competere in Europa.

Il simbolo di questo nuovo corso è Kevin De Bruyne. L’ex stella del Manchester City rappresenta una novità assoluta per il club: un top player assoluto, ingaggiato da svincolato ma con un ingaggio da primissima fascia. Guadagnerà circa 10 milioni lordi a stagione, diventando il più pagato della rosa. Al netto, resta comunque sotto Lukaku grazie ai benefici del Decreto Crescita. Il belga alza il livello tecnico e dona alla squadra carisma ed esperienza internazionale, portando anche visibilità globale al brand Napoli.

Accanto al colpo De Bruyne, il club ha piazzato altri acquisti funzionali. Noa Lang, arrivato dal PSV, porterà fantasia e gol, oltre a un importante seguito social. Per lui un ingaggio da 2,8 milioni. Anche Lorenzo Lucca (35 milioni tra prestito e riscatto) e Beukema guadagneranno intorno ai 2,5 milioni: pedine fondamentali per Conte, rispettivamente come vice-Lukaku e rinforzo in difesa.

Il nuovo Napoli, più ricco e ambizioso, vuole sognare in grande. E lo sta dimostrando con i fatti.