Napoli, Fabian rifiuta il rinnovo: lo spagnolo sogna due club ma rischia grosso

Il centrocampista Fabian Ruiz ha rifiutato a più riprese il rinnovo col Napoli. Lo spagnolo sogna due club, ma rischia di restare fermo per un anno

Fabian Ruiz si è messo di traverso, rifiutando a più riprese le proposte di rinnovo pervenutegli dal Napoli. Come riportato da Il Mattino, il centrocampista sogna l’approdo in Spagna al Real Madrid o all’Atletico ma al momento i suoi agenti non hanno portato offerte concrete da questi due club.

Si rischia così di andare allo scontro. Se l’intenzione di Fabian è quella di andare in scadenza il prossimo anno rischia di farsi male. Il Napoli, infatti, potrebbe metterlo fuori rosa, così come fatto con Milik, e il calciatore perderebbe un intero anno.