Napoli, Foschi: «Benché dica il contrario, ADL venderà»

Le parole del dirigente Rino Foschi sulla possibile cessione del Napoli di De Laurentiis: «Per me venderà, anche se dice di no»

Intervistato da Radio Punto Nuovo Rino Foschi, direttore sportivo di molte squadre in carriera – Napoli compreso – ha parlato dell’eventuale cessione del club partenopeo da parte di Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole

«Benché dica il contrario per me ADL venderà il Napoli, non sputerà nel piatto dinanzi a tanti milioni offerti. Ora i napoletani fanno bene ad amarlo, ma è dura mantenere certi livelli di spesa in momenti come questi. Se non vai in certi giri o in certi sistemi, al Sud poi è ancora più difficile conservare un club ad alti livelli».