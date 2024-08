Napoli, Foschi: «Ecco dove De Laurentiis HA SBAGLIATO con Osimhen, ma lui deve fare QUESTO»

Rino Foschi ha commentato facendo un analisi interessante la situazione tra Victor Osimhen e il Napoli, più precisamente De Laurentiis

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per parlare della situazione riguardante Victor Osimhen e il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

OSIMHEN – «Il calciatore deve ringraziare il Napoli e deve fare il professionista. De Laurentiis avrebbe dovuto cederlo l’anno scorso, quest’anno Osimhen ha un estimatore importante che è il PSG che però non vuol cacciare i soldi della clausola, è il gioco delle parti. Il presidente ha sbagliato a non cederlo l’anno scorso, ma anche io avrei sbagliato per non far dispiacere la piazza. Conte è bravissimo, è venuto a Napoli per fare risultati e ciò che si aspetta lo vuole subito. Il calciomercato dura due mesi, ma son pochi due mesi»