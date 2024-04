Napoli Frosinone, il clamoroso dato sugli azzurri contro i gialloblu

Napoli e Frosinone si affrontano per la terza volta in questa stagione tra campionato e coppa. Ecco il dato clamoroso

Con la 32esima giornata di Serie A, Napoli e Frosinone si affrontano per la terza volta in questa stagione. Le precedenti sono state naturalmente all’andata di campionato vinto 3-1 dai partenopei e nel match di Coppa Italia con la clamorosa vittoria per 4-0 del Frosinone al Maradona.

Contando anche quella di oggi, il Napoli ha sfidato il Frosinone con tre allenatori diversi: Garcia all’esordio da campioni d’Italia, Mazzarri agli ottavi della coppa nazionale e Calzona quest’oggi alle 12:30.