Napoli, in attesa dei colpi principale, ecco Hasa: a breve le visite mediche

Napoli, nelle prossime ore visite mediche per Luis Hasa, primo rinforzo della finestra di gennaio: Manna lo conosce bene

Il Napoli, in attesa di piazzare i colpi principali del calciomercato, inizia a chiudere la sua prima operazione, che è Luis Hasa.

Come riportato da Alfredo Pedullà nelle prossime ore il giovane calciatore farà le visite mediche con il nuovo club. Passato in estate dalla Juve al Lecce arriva adesso per volontà di Manna, che lo conosce molto bene dagli anni in bianconero: acquisto di prospettiva per un calciatore che con l’Italia U19 ha vinto l’Europeo di categoria.