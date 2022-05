Napoli, tra Ospina e Meret spunta Musso: l’idea di Giuntoli

Porte girevoli in casa Napoli: il futuro di Ospina e Meret resta in dubbio, Giuntoli ha l’idea Musso

Il Napoli ha da risolvere l’enigma portiere per la prossima stagione. Spalletti vorrebbe la conferma di Ospina, ma il suo contratto in scadenza a giugno e la richiesta di 2 milioni netti non aggradano De Laurentiis. Il colombiano al momento è più lontano. Meret chiede garanzie e anche per lui il rinnovo non è cosa certa, il Torino si è fatto avanti.

L’ultima idea di Giuntoli si chiama Musso. Il portiere dell’Atalanta potrebbe essere un nome caldo in vista dell’estate. Più indietro ma sempre attenzionato anche Vicario, ora all’Empoli ma di proprietà del Cagliari, su cui ci sarà una bella concorrenza. Lo scrive Il Corriere dello Sport.