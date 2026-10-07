Napoli, idoneità sportiva per McTominay: via libera per il rientro del centrocampista scozzese! Ultimissime novità

Napoli, via libera per il ritorno in campo di Scott McTominay: il centrocampista scozzese ha raggiunto l’idoneità sportiva

Giungono notizie attesissime in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni fisiche di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è sottoposto nella mattinata odierna agli accertamenti clinici decisivi per il recupero agonistico, ottenendo l’esito positivo per il riottenimento della idoneità sportiva. Il completo superamento dei problemi cardiaci consente al calciatore di mettersi subito a disposizione dello staff e di riprendere le sedute di allenamento insieme al resto del gruppo.

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Il percorso clinico: dall’intervento al protocollo di recupero

Lo stop del mediano azzurro era scattato a causa di una lieve aritmia benigna, disturbo che aveva spinto il giocatore e la società a concordare un intervento di ablazione al cuore, eseguito l’8 settembre presso lo Spire Manchester Hospital. La fase successiva ha richiesto il rigido rispetto dei protocolli medici internazionali.

L’esito favorevole dei test rende il giocatore abile e arruolabile per la ripresa del campionato, che vedrà il Napoli opposto al Frosinone allenato da Massimiliano Alvini. In vista dell’anticipo di Serie A, la gestione dell’atleta sarà improntata alla prudenza: l’orientamento dello staff è quello di concedergli uno spezzone nel corso del secondo tempo per permettergli di ritrovare confidenza con il campo e ritmo partita.

Riacquistare la condizione agonistica risulta essenziale anche in prospettiva europea. Subito dopo la gara di campionato, la formazione partenopea sarà infatti attesa dall’impegno di Champions League a Vila-real contro il Villarreal, sfida nella quale la presenza e la fisicità dello scozzese potrebbero rivelarsi decisive.