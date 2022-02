Napoli, infortunio Lozano in Nazionale: esce in barella. La condizioni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso del match tra Messico e Panama, Lozano ha subito un duro colpo al braccio ed è stato costretto a uscire in barella

Arrivano brutte notizie per il Napoli dagli impegni per le Nazionali. Nella notte, infatti, Hirving Lozano è uscito in barella nel corso di Messico-Panama. L’esterno azzurro è infatti stato vittima di una brutta caduta che gli hanno provocato un infortunio al braccio.

Il messicano è stato costretto a uscire e, dopo i primi controlli effettuati in ospedale, si parla di una possibile lussazione. Lozano è quindi in dubbio per la partita di domenica che il Napoli giocherà in casa del Venezia.