Napoli Inter, Osimhen vs Skriniar 83 giorni l’impatto da paura: pronti a scambiarsi la maglia

A tre mesi di distanza dall’impatto che gli è costato un’operazione al viso, oggi Osimhen ritrova Skriniar

Napoli-Inter di questo pomeriggio avrà certamente il sapore di scudetto, ma sarà anche la prima volta che Victor Osimhen e Milan Skriniar si ritroveranno dopo l’impatto di tre mesi fa di San Siro che è costato al nigeriano un’operazione al viso.

I due si ritroveranno 83 giorni dopo quel terribile infortunio, ma lo faranno come se nulla fosse successo; tornando a lottare a spada tratta l’uno contro l’altro. E a fine partita, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si scambieranno anche la maglia in segno di pace e rispetto.