Napoli-Juventus, De Laurentiis a sorpresa nell’albergo bianconero: il retroscena

Curioso retroscena che ha visto coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avvistato nella hall dell’albergo della Juventus.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una curiosa coincidenza tra il numero uno azzurro e il club bianconero, che per l’occasione ha cambiato appoggio come hotel. Sorpresa della vigilia, che i bianconeri vivono al Britannique, dopo essere stati per anni al Parker incontrando proprio De Laurentiis.