Napoli, Kepa sempre più vicino: la formula dell’affare

Il Napoli è vicinissimo a mettere a segno il colpo Kepa: operazione con il Chelsea di un prestito e il 75% dell’ingaggio pagato dagli inglesi

Kepa è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il portiere basco arriva dal Chelsea con la formula secco. Il club partenopeo inoltre pagherà il 25% dell’ingaggio dello spagnolo (che guadagna 9 milioni) più bonus.

Per questo motivo sono in stand by il piano B dei partenopei, che porta a Keylor Navas e anche il trasferimento di Contini alla Sampdoria. Sembra invece ormai arrivati i titoli di coda per Meret, che non rinnoverà e non ha più la fiducia del club e del tecnico.