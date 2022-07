Calciomercato Napoli, Kepa sempre più vicino: si limano gli ultimi dettagli

Calciomercato Napoli: gli azzurri sono sempre più vicini a Kepa, si limano gli ultimi dettagli col Chelsea

Il Napoli si muove a grandi passi verso Kepa Arrizabalaga. La trattativa con il Chelsea procede spedita e, secondo quanto riportato da La Gazzetta Sportiva, ci sarebbero solo gli ultimi dettagli da sistemare. Appurato che saranno i Blues a pagare gran parte dello stipendio del calciatore, con gli azzurri che verseranno “solo” 3 milioni allo spagnolo, c’è la questione legata alle modalità del prestito che dovrebbe essere gratuito ma con la presenza di bonus legati a presenze e a obiettivi raggiunti dal Napoli.

Non sarà poi inserito alcun diritto o obbligato di riscatto, ma ci sarà eventualmente una corsia preferenziale per De Laurentiis qualora il prossimo anno si creassero le condizioni per trattenere Kepa.