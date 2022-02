Napoli, Koulibaly carico: è pronto a riprendersi il primo posto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore azzurro Koulibaly è tornato a Napoli, con l’Inter ci sarà ed è pronto a prendersi il primato

Il Napoli ritrova Kalidou Koulibaly. Il difensore, fresco campione d’Africa con il suo Senegal, non gioca in azzurro dal 1° dicembre. Il gigante dei partenopei, come riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva lasciato la squadra al primo posto in classifica e ora ritornerà sabato con l’Inter per riprendersi quel primato.

In campo contro i nerazzurri ci sarà, poi arriverà anche il tempo del rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. Il Napoli vuole blindarlo e lui pare avere tutte le intenzioni di restare all’ombra del Vesuvio.