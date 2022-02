Napoli, Koulibaly: «Sono tornato e sono tranquillo. Non vado via»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Accoglienza trionfale in quel di Capodichino per Kalidou Koulibaly. Le parole del difensore del Napoli

Kalidou Koulibaly è tornato oggi a Napoli dopo l’avventura in Coppa d’Africa. Accolto da un bagno di folla, il senegalese ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Questa accoglienza mi fa molto piacere, però fate piano. Non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli e sono tranquillo. Ringrazio tutti per quanto avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal».