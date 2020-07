Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, ha annunciato l’imminente cessione al Napoli di Under

Il Napoli sarebbe vicino al colpo Cengiz Under. Ad annunciarlo è stato Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, ex squadra dell’esterno turco, ai microfoni di TRT Sport.

«Under sta per essere venduto dalla Roma al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni saranno per noi». Il club detiene infatti ancora una piccola percentuale sulla rivendita dell’esterno giallorosso.