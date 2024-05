Napoli Lecce: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Lecce: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Lecce. Nulla da chiedere al campionato se non quello di finirlo nel migliore dei modi. Gli azzurri conservano una remota possibilità di entrare al nono posto, ma dipenderà anche dal risultato del Torino. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

LECCE (4-4-1-1): Brancolini; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin, Piccoli. Allenatore: Luca Gotti.

Napoli-Lecce: orario e dove vederla

Napoli-Lecce gara delle ore 18:00 di domenica 26 maggio, che proseguirà la 38ª giornata della Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.