Laurienté Lecce, Corvino tenta il COLPO dal Sassuolo: il piano

Laurienté Lecce, Corvino tenta il COLPACCIO dal Sassuolo: ecco il PIANO del club per l’acquisto del francese

Il Lecce ha messo gli occhi su Laurienté. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport il giocatore non rimarrà in Serie B al Sassuolo ed è in cerca di una nuova squadra: dunque, Corvino, sta già studiando come muoversi.

Sul francese, però, ci sono anche le attenzioni di Roma e Venezia. I pugliesi, comunque, vorrebbero trovare un accordo sulla base di un prestito più l’inserimento di contropartite.