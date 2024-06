Calciomercato Lecce, FATTA per un attaccante spagnolo esperto. VISITE MEDICHE settimana prossima

Calciomercato Lecce, fatta per l’attaccante Tete Morente. Lunedì le visite mediche per il giocatore spagnolo classe 1996

Come riportato da Tuttomercatoweb, arriva il primo colpo per il mercato del Lecce: fatta per l’ex ala dell’Elche Morente Oliva Jose Antonio, Tete Morente, classe 1996 che può giocare a sinistra saltando l’uomo senza problemi.

Lunedì sarà a Lecce per le visite mediche per poi arrivare alla fatidica firma del contratto con la società pugliese.