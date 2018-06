Il centrocampista del Southampton, ex Juventus, è un obiettivo del Napoli in caso di mancato arrivo di Torreira: pronta l’offerta per Mario Lemina

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista della sempre più probabile di Jorginho. Il calciatore classe ’91 ex Verona è sempre nel mirino del Manchester City che lavora per chiudere l’affare a stretto giro di posta. Gli azzurri invece lavorano per regalare un nuovo centrocampista centrale ad Ancelotti e il primo nome sulla lista è sempre quello di Lucas Torreira. Sul calciatore della Sampdoria però c’è anche l’Arsenal ma l’agente ha preso tempo per valutare al meglio la situazione. Se dovesse saltare l’affare, il Napoli potrebbe andare su Mario Lemina.

Il centrocampista classe ’93 del Southampton ha lasciato la Juventus la scorsa estate per unirsi al club inglese. La società della Premier ha versato 20 milioni di euro, una cifra importante per il gabonese. Secondo Tuttosport, Mario Lemina è un obiettivo del Napoli e nelle ultime ore ci sarebbero già stati i primi contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e il suo entourage. Il calciatore piace ed è un nome buono se non dovessero andare in porto gli altri colpi, soprattutto quello di Torreira ma il Napoli continua a insistere anche per Fabian Ruiz ma per il colpo Ruiz si attende l’addio di Hamsik.