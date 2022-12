Napoli-Lille, debacle interna per gli azzurri: i francesi calano il poker al Maradona

Il Napoli chiude la sua amichevole contro il Lille con una sonora sconfitta al Maradona. I francesi vincono per 1-4

La squadra di Spalletti subisce una brutta debacle interna. Il Lille cala il poker sugli azzurri prima a segno con Diakite, poi nel secondo tempo il gol di David ha chiuso la contesa consegnando la partita ai francesi. Poi l’ex Ounas per il tris e Bamba a chiudere. In pieno recupero il gol di Raspadori per rendere meno amara la sconfitta.