Lobotka: «Napoli non è Madrid o Barcellona, in futuro...»

Le parole di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, sul suo futuro in azzurro. Tutti i dettagli in merito

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a margine della consegna del premio come miglior calciatore slovacco dell’anno.

PREMIO – «Questa per me è una gioia indescrivibile, sono felice per questo premio che per me è un grande stimolo. Sono orgoglioso, non pensavo di vincere. Questa vittoria è un premio per la stagione fatta con lo scorso anno col Napoli. Questo 2023 è stato strano, la prima parte è stata bellissima, la seconda parte no».

FUTURO – «Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci. Futuro? A Napoli sono felice, ma non so cosa accadrà».

HAMSIK – «Hamsik ha vinto otto volte il premio come miglior calciatore slovacco, ma sono sicuro che ne scambierebbe uno con me per lo scudetto che abbiamo vinto con il Napoli».