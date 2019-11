Napoli, Lozano: «Il lavoro paga sempre, anche quello sporco» – VIDEO

Hirving Lozano ha parlato in zona mista al termine del pareggio maturato ad Anfield contro il Liverpool. Le sue parole

Hirving Lozano è positivo nel commentare il risultato di Anfield. Il Napoli, autore di una buona prova, ha pareggiato per 1-1 contro i Campioni d’Europa in carica. Queste le parole del messicano in zona mista.

«Andiamo passo dopo passo, la squadra ed io ci stiamo conoscendo e adesso mi sento molto meglio. Finora abbiamo fatto bene nel girone di Champions League. Il discorso delle multe? Noi siamo molto uniti, siamo focalizzati sui nostri obiettivi e adesso dobbiamo concentrarci sul campionato. Proveremo a dare il nostro meglio, e lavoreremo per farlo»