Napoli, malumori per la designazione di Orsato con la Juve

Il Napoli sconteta della designazione di Orsato per la sfida alla Juve: il precedente a favore dei bianconeri che non piace ai partenopei

Musi lunghi in casa Napoli alla notizia della designazione di Orsato per il big match contro la Juve in programma domani sera. Lo scrive Il Mattino, che si mette in mezzo sulle polemiche arbitrali da parte dei partenopei.

Il motivo è da ritrovare nella mancata espulsione di Pjanic contro l’Inter nel 2018, evento che, dicono i campani, sarebbe costato uno Scudetto già certo a mister Sarri.