Napoli, Mario Rui: «Il nuovo progetto è solido. Cristiano Ronaldo? È un mito...»

Mario Rui, terzino sinistro e leader del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra.

NUOVO PROGETTO – «Io penso che uno stimolo superiore è stato quello di passare inosservati dobbiamo continuare a fare bene e pensare match dopo match. Dobbiamo fare innamorare tutti di questo nuovo Napoli. Il progetto nuovo che è iniziato quest’anno è solido. Le basi c’erano già, non era facile sostituire chi è andato via ma chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più possibile il pallone per limitare gli attacchi avversari. In settimana lavoriamo tanto e per adesso ci stiamo riuscendo alla grande. Nel calcio vince chi fa più gol e per adesso stiamo avendo la meglio. La strada è lunghissima, non diventiamo scarsi da un mese all’altro ma non siamo nemmeno fenomeni. Passo dopo passo vediamo cosa succede».

FIORENTINA – «Storicamente è una delle partite più difficili che in maglia Napoli abbiamo affrontato. La viola è una grande squadra con un tecnico di livello straordinario. Si sono rinforzati e dobbiamo fare una grande prova per portare i tre punti a casa».

CRISTIANO RONALDO – «Un calciatore delle sue qualità può fare bene ovunque. Lo conosco bene, si esalta in stadi ed ambienti come quelli di Napoli. Dove sente stima e calore dei tifosi diviene incontenibile. Sono di parte ma Cristiano è Cristiano. Un mito in Portogallo. Se dovesse arrivare in azzurro penso che come in qualsiasi spogliatoio del mondo, saremmo disposti ad accoglierlo a braccia aperte».

KVARATSKHELIA – «Già quando parlammo la prima volta ti dissi che era un ottimo calciatore. Per me lui può fare molto molto di più. Ha doti e capacità tecniche uniche. In allenamento fa cose senza senso».