Napoli Mazzarri: «Zielinski e Osimhen devono continuare a dare il massimo»

Le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei contro la Lazio

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Napoli contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sono molto soddisfatto, avevamo davanti una squadra molto forte. Lo scorso anno il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma loro sono arrivati secondi. Hanno un organico forte. Avevamo tanti assenti, si sta vedendo una squadra con la S maiuscola. Oggi ho avuto la conferma di avere a disposizione grandi uomini, sono contento. Si sta iniziando a vedere qualcosa che piace a me».

TANTO POSSESSO, MA POCHE OCCASIONI – «Con le squadre di Sarri è difficile avere possesso palla, questo vuol dire che la squadra sta iniziando a fare le cose giuste. Ci è mancata un po’ di profondità, anche per le caratteristiche di Raspadori e per la loro bravura nel tenere alta la linea, ma per tutto il resto sono contento e soddisfatto della prestazione».

COME GIOCHERA’ LE PROSSIME – «Dipende anche dai giocatori a disposizione. Adatto il modulo ai giocatori che ho, oggi questo schieramento mi sembrava la cosa più giusta per tanti motivi. Quando rientreranno Simeone, Osimhen e Kvara si può fare il 3-4-3 o anche il 4-3-3. Oggi la squadra è stata solida, equilibrata e se lo resta può giocare con tutti e tre i sistemi di gioco».

COME GESTIRE LE SITUAZIONI DI MERCATO – «Io ho il pregio e difetto di parlare molto coi miei giocatori. Avete visto come ha risposto Zielinski e vorrei fare un grande complimento a Demme: oggi ha risposto alla grande e mi ha fatto tanto piacere».

ZIELINSKI E OSIMHEN – «Con una guida leale che gli dice le cose come stanno, poi devono solo rispondere sul campo. Hanno un contratto, sono qua, devono dare il massimo. Altrimenti dopo venti minuti li tolgo dal campo, dovranno fare quello che hanno fatto tutti oggi da qui a fine stagione. Qualche punto ci manca, ma se continuiamo a giocare da squadra sono sicuro che si potrà risalire».