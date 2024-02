Napoli, Mazzarri: «A San Siro per vincere? Bisogna pensare...»

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Verona

PAROLE – «La squadra sta recuperando energie, i cambi hanno dato linfa e sono stati importanti per la vittoria. Kvara è un campione, noi nel calcio italiano siamo bravi a limitarli questi giocatori, raddoppiandolo e innervosendolo. Zielinski ci sarà contro il Milan? Non ci son problemi, i calciatori devono onorare la maglia finché hanno un contratto. Se sarà in buono stato, correrà e darà una mano alla squadra non ci son problemi, è un giocatore importante. L’importante è che stia bene. Bisognerà fare delle scelte. Lindstrom contro il Milan? Si doveva adattare al calcio nostro, il ruolo non è ben definito. Bisogna capire dove può sentirsi più a suo agio. Può fare tanti ruoli ed io ho già un’idea. A San Siro per vincere? Bisogna pensare di fare 16 finali, dobbiamo fare il massimo e alla fine tireremo le somme. Dobbiamo giocarcela con tutti, poi si vedrà».