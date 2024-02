Napoli, Mazzocchi: «Ecco cosa ci ha chiesto Calzona»

Pasquale Mazzocchi, giocatore del Napoli, ha parlato in vista del match di Champions di questa sera contro il Barcellona

PAROLE – «Era un sogno, con il sacrificio e la passione riesci a ritrovarti con la tua squadra a giocare contro il Barcellona. Sono state ore un po’ difficili, è arrivato un allenatore nuovo e ci ha spiegato che dobbiamo ritrovare compattezza. In così poco tempo è difficile stravolgere, ci ha dato dei concetti da seguire. Ha detto che possiamo fare un grande calcio, ci ha dato fiducia e adesso non ci aspetto altro che entrare in campo e dimostrarlo».