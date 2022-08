Con l’arrivo di Sirigu e di un altro estremo difensore, il destino di Meret potrebbe essere quello di terzo portiere in azzurro

Cominciata l’estate come ipotetico nuovo titolare del Napoli, il destino di Alex Meret è cambiato in pochissimo tempo. Con l’arrivo imminente di Sirigu e un “primo” portiere che va trovato, con Kepa e Keylor Navas sempre in lizza, il futuro dell’ex Udinese potrebbe essere davvero buio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Meret potrebbe addirittura finire in fondo nelle gerarchie finendo a fare il terzo portiere del Napoli.