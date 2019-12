Napoli, Milik: «Ancelotti? Basta parlarne, abbiamo sbagliato tutti»

Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo corso del Napoli con Rino Gattuso dopo l’esonero di Ancelotti

Lunga intervista rilasciata da Arkadiusz Milik ai microfoni di Sky Sport. L’attaccante polacco ha fatto il punto sul difficilissimo momento che sta vivendo il Napoli tra l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso.

ANCELOTTI – «Cresceremo anche come uomini e serate come quella di ieri possono aiutarci a venirne fuori tutti insieme. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la Champions»

GATTUSO – «Dobbiamo seguirlo e lasciare il cuore in campo. Gattuso ha idee chiare e carattere. Meglio con il 4-3-3? Abbiamo calciatori che hanno sempre giocato così. Il mio è un bel momento (9 gol nelle 7 partite, ndr), ma non posso essere felice: ora c’è il Sassuolo, dover vincere mette pressione»

IBRA E CHAMPIONS – «Spazio per lbra? Difficile, lui e Fernando sono grossi. Champions? Il calcio è calcio. Per il Barcellona ho grande rispetto, ma mai paura»